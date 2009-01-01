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Top-shina.od.ua Интернет магазин автомобильных Шин и Дисков в Одессе


Мы оптово-розничная компания, успешно продающая шины и диски для автомобилей в Одессе и по Украине уже более 20 лет. Мы занимаемся продажами, как оптом, так и в розницу, как физически через магазин, так и через наш сайт. У нас можно купить зимние шины, летние шины, всесезонные шины в Одессе.

Во время информационных технологий и эпоху цифровых технологий очень важно идти в ногу со временем, с инновациями, и не отставать от происходящего вокруг, глобальные изменения, которые влияют на нас и нашу повседневную жизнь. Проработав 7 лет в интернете, изучив все запросы и пожелания, мы решили и создали полностью новый, современный, красивый, понятный и удобный, функциональный сайт, отвечающий всем последним веянием времени и пожеланиям наших покупателей, которые хотят только лучшего.
Мы сотрудничаем только с лучшими производителями резины. Только с проверенными брендами и фирмами. Проверялись они временем и нашими высококлассными сотрудниками, трудятся в автомобильной сфере более 10 лет. Это всем в Мире известные производители и бренды, проверенные и надёжные, они лидеры в своих странах и сегментах. (Michelin, Continental, Goodyear, Pirelli, Bridgestone, Nokian, Yokohama, Hankook, Kumho, Toyo, BF Goodrich, Sava, Fulda, Debica, Matador, Vredestein, Evergreen, Hifly, Achilles, Barum, Zeta, Lassa, Gislaved и многие другие)

 Наше преимущество начинается с того, что мы способны "услышать" все пожелания и потребности покупателя, уточнив детали заказа, мы уже индивидуально подбираем подходящие варианты автошин и автодисков. Отличительными и главными преимуществами среди конкурентов были наши официальные поставки и проверенные временем поставщики и дилеры, защищающие от разного рода подделок и брака, а значит и от всех форс-мажоров и проблем. Также у нас самый большой выбор и ассортимент, а ассортимент на складах доходит до 40 000-50 000 позиций.

Также мы являемся официальным дилером Michelin по Югу Украины, и являемся сертифицированным центром. Проходим сертификацию и получаем диплом ежегодно. На протяжении пяти лет, и входим в сетку дилеров Мишлена, которая называется TyrePlus. Наша фирма и наши специалисты все мы работаем в этой сфере уже 10 лет и больше... Вся наша команда очень профессионально работает как с реальными, так и клиентами из интернета (для этого специально создан новый, простой и понятный, удобный и функциональный сайт). Некоторые наши специалисты обладают опытом работы более 20 лет... Таких высококлассных и опытных сотрудников у других специализированных фирм просто нет, и не может быть. Чтобы собрать такую команду как у нас, нужны годы, даже целые десятилетия...

Важным фактором является то, что для любителей увидеть в живую, у нас есть реальный, физический магазин и склад автошин и дисков в Одессе по адресу улица Люстдорфская дорога 121/1а, где можно увидеть и потрогать лично и получить при этом квалифицированную консультацию.
Наш успешный опыт работы по продаже покрышек и дисков не один, два или три года, как у большинства конкурентов. Только в интернете мы продаём уже более 7 лет... У нас просто огромное количество благодарных покупателей не только в городе и области, но и по всей стране. Это показывает, что в плане сервиса, цены, качества предоставляемой услуг мы одни из лидеров на сегодняшний день. Плюс у нас постоянно растущее количество довольных клиентов, которым мы каждый день помогает, и подсказываем, делаем всё для удачной покупки.

Купить шины в Одессе!

Почему покупать нужно у нас? Потому что мы продаем только официальные бренды и сотрудничает с лучшими поставщиками. Мы оберегаем своих заказчиков от некачественного товара и не порядочных поставщиков, потому что у нас самые опытные и высокопрофессиональные специалисты, с опытом работы минимум от 10 лет, которые проходили не одно обучение и тренинг. У нас приятные цены, а для наших постоянных покупателей действуют системы скидок на товар или на монтаж покрышек. У нас отличный сервис. Всё очень быстро, грамотно и оперативно. В здании магазина есть сертифицированный шиномонтаж, с обученным персоналом, где Вы получите гарантию на товар, на установку и работу. Мы доставляем шины по Одессе и по всей Украине, только надёжными перевозчиками Новая Почта и Деливери. Мы всегда нацелены, в первую очередь, на удовлетворения желания и потребности наших клиентов. С таким подходом Вы всегда получите, сотрудничая с нами, максимальную выгоду, в виде экономии своих денег, своего времени, своих нервов и сил, что немаловажно в наше время.









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Популярные типоразмеры шин
R13
155/70 R13 175/70 R13
R14
165/70 R14 175/65 R14 175/70 R14 185/60 R14 185/65 R14 185/70 R14 185/70 R14
R15
185/55 R15 185/60 R15 185/65 R15 195/50 R15 195/55 R15 195/60 R15 195/65 R15 195/70 R15 205/65 R15 205/70 R15 225/70 R15
R16
185/75 R16 205/55 R16 205/60 R16 205/65 R16 215/55 R16 215/60 R16 215/65 R16 215/70 R16 235/60 R16 235/65 R16 245/70 R16
R17
215/55 R17 215/60 R17 225/45 R17 225/50 R17 225/55 R17 225/60 R17 225/65 R17 235/45 R17 235/55 R17 235/65 R17 265/65 R17
R18
225/55 R18 225/60 R18 235/50 R18 235/55 R18 235/60 R18 245/40 R18 245/45 R18 245/50 R18 255/55 R18 265/60 R18 285/60 R18
R19
235/55 R19 245/45 R19 245/55 R19 255/40 R19 255/50 R19 255/55 R19 265/50 R19 275/40 R19 275/55 R19 285/45 R19
R20
255/50 R20 265/50 R20 275/40 R20 275/45 R20 275/50 R20 275/55 R20 285/50 R20 315/35 R20
R21
275/45 R21 295/40 R21
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