



Мы оптово-розничная компания, успешно продающая шины и диски для автомобилей в Одессе и по Украине уже более 20 лет. Мы занимаемся продажами, как оптом, так и в розницу, как физически через магазин, так и через наш сайт. У нас можно купить зимние шины, летние шины, всесезонные шины в Одессе.

Во время информационных технологий и эпоху цифровых технологий очень важно идти в ногу со временем, с инновациями, и не отставать от происходящего вокруг, глобальные изменения, которые влияют на нас и нашу повседневную жизнь. Проработав 7 лет в интернете, изучив все запросы и пожелания, мы решили и создали полностью новый, современный, красивый, понятный и удобный, функциональный сайт, отвечающий всем последним веянием времени и пожеланиям наших покупателей, которые хотят только лучшего.

Мы сотрудничаем только с лучшими производителями резины. Только с проверенными брендами и фирмами. Проверялись они временем и нашими высококлассными сотрудниками, трудятся в автомобильной сфере более 10 лет. Это всем в Мире известные производители и бренды, проверенные и надёжные, они лидеры в своих странах и сегментах. (Michelin, Continental, Goodyear, Pirelli, Bridgestone, Nokian, Yokohama, Hankook, Kumho, Toyo, BF Goodrich, Sava, Fulda, Debica, Matador, Vredestein, Evergreen, Hifly, Achilles, Barum, Zeta, Lassa, Gislaved и многие другие).

Наше преимущество начинается с того, что мы способны "услышать" все пожелания и потребности покупателя, уточнив детали заказа, мы уже индивидуально подбираем подходящие варианты автошин и автодисков. Отличительными и главными преимуществами среди конкурентов были наши официальные поставки и проверенные временем поставщики и дилеры, защищающие от разного рода подделок и брака, а значит и от всех форс-мажоров и проблем. Также у нас самый большой выбор и ассортимент, а ассортимент на складах доходит до 40 000-50 000 позиций.

Также мы являемся официальным дилером Michelin по Югу Украины, и являемся сертифицированным центром. Проходим сертификацию и получаем диплом ежегодно. На протяжении пяти лет, и входим в сетку дилеров Мишлена, которая называется TyrePlus. Наша фирма и наши специалисты все мы работаем в этой сфере уже 10 лет и больше... Вся наша команда очень профессионально работает как с реальными, так и клиентами из интернета (для этого специально создан новый, простой и понятный, удобный и функциональный сайт). Некоторые наши специалисты обладают опытом работы более 20 лет... Таких высококлассных и опытных сотрудников у других специализированных фирм просто нет, и не может быть. Чтобы собрать такую команду как у нас, нужны годы, даже целые десятилетия...

Важным фактором является то, что для любителей увидеть в живую, у нас есть реальный, физический магазин и склад автошин и дисков в Одессе по адресу улица Люстдорфская дорога 121/1а, где можно увидеть и потрогать лично и получить при этом квалифицированную консультацию.

Наш успешный опыт работы по продаже покрышек и дисков не один, два или три года, как у большинства конкурентов. Только в интернете мы продаём уже более 7 лет... У нас просто огромное количество благодарных покупателей не только в городе и области, но и по всей стране. Это показывает, что в плане сервиса, цены, качества предоставляемой услуг мы одни из лидеров на сегодняшний день. Плюс у нас постоянно растущее количество довольных клиентов, которым мы каждый день помогает, и подсказываем, делаем всё для удачной покупки.



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Почему покупать нужно у нас? Потому что мы продаем только официальные бренды и сотрудничает с лучшими поставщиками. Мы оберегаем своих заказчиков от некачественного товара и не порядочных поставщиков, потому что у нас самые опытные и высокопрофессиональные специалисты, с опытом работы минимум от 10 лет, которые проходили не одно обучение и тренинг. У нас приятные цены, а для наших постоянных покупателей действуют системы скидок на товар или на монтаж покрышек. У нас отличный сервис. Всё очень быстро, грамотно и оперативно. В здании магазина есть сертифицированный шиномонтаж, с обученным персоналом, где Вы получите гарантию на товар, на установку и работу. Мыи по всей Украине, только надёжными перевозчиками Новая Почта и Деливери. Мы всегда нацелены, в первую очередь, на удовлетворения желания и потребности наших клиентов. С таким подходом Вы всегда получите, сотрудничая с нами, максимальную выгоду, в виде экономии своих денег, своего времени, своих нервов и сил, что немаловажно в наше время.